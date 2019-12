Papenburg. Einbrecher sind in Papenburg gleich zweimal in dieselbe Firma eingedrungen. Sie erbeuteten einen dreistelligen Geldbetrag.

Die Vorfälle ereigneten sich am Samstag zwischen 9.15 und 10.45 Uhr in einem Schweißereibetrieb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach brachen die Täter gegen 9.15 Uhr zunächst ein rückwärtiges Fenster des Unternehmens auf und gelangten so in das Gebäude.

Nachdem sie sich zwischenzeitlich entfernt hatten, kehrten sie etwa eineinhalb Stunden später zurück und suchten erneut nach Wertsachen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 049619260 entgegen.