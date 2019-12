Papenburg. Ein gut gefülltes Haus im Theater auf der Werft am Samstagabend. Ein "seeliges Lächeln" löse dieser Anblick bei ihm aus, begrüßte der Intendant der Landesbühne, Olaf Strieb, die Papenburger Zuschauer zu einem Abend, der mit einem Knall enden sollte.

"The Mousetrap" von Agatha Christie wird seit 1952 in London jeden Abend aufgeführt. Auch in Papenburg kam "Die Mausefalle" mit ihrer Mischung aus britischem Humor, dem Aufeinanderprallen unterschiedlichster Charaktere und einer spannenden Geschichte gut an.

Mörder auf der Flucht

Im altehrwürdigen Monkswell Manor nahe London eröffnet ein junges Ehepaar eine Pension. Die ersten Gäste sind eingetroffen als ein Schneesturm das Haus von der Außenwelt abschneidet. Zwei Gäste kommen im Laufe des Abends unangemeldet hinzu und die Meldung, dass in London eine Frau ermordet wurde. Der Täter befinde sich noch auf der Flucht.

In der Falle

Bald wird klar, der Täter hält sich inzwischen in Monkswell Manor auf aber nicht durch Zufall, er will wieder zuschlagen. In dem verwinkelten Anwesen mit seinen zahlreichen Zimmern, zwei Treppenaufgängen und einem Geheimgang hat er reichlich Gelegenheit, den zweiten Mord vorzubereiten. Da erklingt die Melodie eines alten englischen Kinderliedes über drei blinde Mäuse, das Erkennungszeichen des Mörders...

Krimi-Klassiker

Das achtköpfige Schauspiel-Ensemble der Landesbühne Nord lieferte unter der Regie von Franziska Ritter eine unterhaltsame Version des Krimi-Klassikers ab, aufgelockert mit Humor und einem Knalleffekt am Ende. Und ganz in der Tradition der "Mausefalle" wurden die Zuschauer zu Komplizen ernannt. Mehr darf daher nicht verraten werden...