Papenburg. Ein Fernsehgerät, Schuhe und Tabak haben Einbrecher in Papenburg erbeutet. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, drangen die Einbrecher in der Nacht zu Freitag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Arenberg-Straße ein. Sie verschafften sich durch ein Erdgeschossfenster Zugang zu der Wohnung.

Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.