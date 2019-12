Papenburg. In Papenburg ist in der Nacht ein Pedelecfahrer verunglückt und schwer verletzt worden. Der 52-jährige Mann prallte mit dem Kopf gegen einen Baucontainer.

Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Samstag auf der Straße "Grader Weg". Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann gegen 1.30 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung der Straße "Am Vossberg" unterwegs. Vor der Hausnummer 14 sei er mit dem Kopf gegen einen dort abgestellten Baucontainer gestoßen.

Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.