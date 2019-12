Papenburg. Der Exodus aus dem maroden Papenburger Rathaus-Anbau geht weiter. Nach dem Fachbereich Arbeit und Soziales sowie der Wohn- und Elterngelstelle haben nun auch Hoch- und Tiefbauamt vorübergehend eine neue Bleibe gefunden. Bürger müssen sich eingeschränkte Sprech- und Öffnungszeiten einstellen.

