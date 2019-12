Zu einem schweren Unfall an der Kreuzung Rheiderlandstraße / Bokeler Straße in Papenburg musste die Polizei am Donnerstag ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Papenburg. Eine schwer verletzte 47-Jährige aus Bunde und ein hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich an der Kreuzung Rheiderlandstraße/Bokeler Straße in der Nähe der Meyer Werft in Papenburg ereignet hat. Beteiligt waren insgesamt drei Fahrzeuge.