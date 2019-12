Diese Informationszettel hatte der Vertriebsmitarbeiter von Vodafone in der Vogelsiedlung in Aschendorf verwendet, das hätte er nicht machen dürfen. Foto: Andre Heeren

Aschendorf. Der Vertriebsmitarbeiter des Telefonkonzerns Vodafone, der in der vergangenen Woche in der Vogelsiedlung in Aschendorf irreführende Informationszettel in Briefkästen warf oder an der Tür überreichte, hat sich in einem Gespräch mit seinem Vorgesetzten einsichtig gezeigt. Gekündigt wurde er nicht.