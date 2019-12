Aschendorf. Der gebürtige Aschendorfer Albert Sprock feiert am Freitag, 6. Dezember 1969, sein Goldenes Priesterjubiläum.

Den Gottesdienst zum Jubiläum feiert der Pastor im Ruhestand am Nikolaustag in Kiel, aber auch in seiner Heimatgemeinde steht ein Dankgottesdienst auf dem Programm. Termin ist am kommenden Samstag, 14. Dezember 2019, um 17.30 Uhr in der St.-Amandus-Kirche. Im Anschluss gibt es einen Empfang im Kolpinghaus.

Pastor Sprock ist Priester im Erzbistum Hamburg. Er wurde 1944 in Aschendorf geboren und nach Studienjahren in Fulda,Münster und Osnabrück am 6. Dezember 1969 im Osnabrücker Dom zum Priester geweiht. Nach Dienstzeiten als Kaplan in Hagen am Teutoburger Wald und Neumünster (1970–1974) folgten sechs Jahre als Jugendseelsorger in Kiel. Weitere Dienstjahre als Pfarrer in Bremen, Westerland und Neumünster schlossen sich an sowie Mitarbeit in der Pastoral im Hamburger Westen. Seit 2015 lebt Sprock als Pensionär in Kiel.