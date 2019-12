Papenburg. Nach einer Amtszeit von 31 Jahren hat Ursula Mersmann auf der Mitgliederversammlung der CDU Frauen-Union Papenburg-Aschendorf-Herbrum nicht für eine erneute Wahl als Vorsitzende kandidiert. Als Nachfolgerin wurde Andrea Lindemann gewählt.

