Benefizkonzert mit klassischer Musik in Alter Drostei CC-Editor öffnen

Beim Konzert auftreten werden (von links) die Sängerinnen Diana Kuda und Jessica Holstein sowie Pianist Bram Karman. Foto: Peter Nitsche

Papenburg. Ein Benefizkonzert findet am Sonntag, 8. Dezember, in der Alten Drostei in Papenburg statt. Es werden verschiedene klassische Stücke und Weihnachtslieder erklingen.