Papenburg. Nach 20 Jahren findet der Weihnachtsmarkt an der Nikolaikirche am Papenburger Hauptkanal an diesem Wochenende zum letzten Mal statt. Welche Hintergründe dies hat, erklärt Pastor Sebastian Borghardt.

„Treue Weggefährten haben sich verabschiedet oder wollen demnächst nicht mehr als Budenbeschicker dabei sein“, teilt der Geistliche mit. Zudem seien ehrenamtliche Mitarbeiter immer schwerer zu finden. Dazu habe der Nikolaimarkt einen „feinen Partner“ ganz in seiner Nähe gefunden. „Der Weihnachtsmarkt an der Mühle erfreut sich großer Beliebtheit und findet darüber hinaus an zwei Adventswochenenden statt. Papenburg muss also um seine adventliche Atmosphäre nicht fürchten“, so Borghardt.



In einer Mitteilung erinnert der Pastor an die Anfänge des Marktes. „Die Idee ist alt. Ganz Deutschland ist dafür bekannt, dass schon seit Jahrhunderten Adventsmärkte auf den Marktplätzen der Dörfer und Städte in der Vorweihnachtszeit stattfinden. Nur in Papenburg war das nicht immer so.“ Der Adventsmarkt vor dem Ceka-Kaufhaus am Hauptkanal war um die Jahrtausendwende eingeschlafen und einen anderen Adventsmarkt gab es nicht.

Das war Borghardt zufolge für den neu gegründeten Förderverein der Nikolaikirche der Anlass, einen eigenen Adventsmarkt zu organisieren. Borghardt selbst und die damalige stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Mersmann verkleideten sich als Nikolaus und Knecht Ruprecht und zogen in den Tagen vor dem dritten Advent des Jahres 2000 durch die Geschäfte am Hauptkanal und machten auf die kommende Premiere aufmerksam.

Der „etwas andere Adventsmarkt“ wollte unter dem Verzicht auf jeglichen Kommerz in Ruhe auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen. Neben Waffeln, Glühwein und Würstchen gab es in den Jahren viel Gebasteltes, Puppentheater, Bücherlesungen und immer einen Bücherflohmarkt. Auch die Kirche und das Gemeindehaus wurden genutzt. Kirchenchor und Posaunenchor umrahmten das Programm an beiden Tagen. Vom Kindergarten David, dem Eine-Welt-Laden von Erlöser, bis hin zum Bilderbuchkino der evangelischen Bücherei waren Borghardt zufolge alle dabei. Eingeladen wurde auch zum „offenen Singen“ bekannter Adventslieder.

„So vielseitig das war, so schwer war es auch zum Teil, diesen Markt im Vorfeld und in den Tagen selbst zu organisieren“, führt der Geistliche weiter aus. Es habe Jahre gedauert, bis aus den kleinen Fehlern und Mängeln ein rundes Konzept wurde. Sorge habe immer wieder die „Budenfrage“ bereitet. Nicht immer einfach seien auch der Budenauf- und abbau, sowie der Transport gewesen. Mehrfach seien auch kurz vor Beginn des Marktes einzelne Budenbeschicker abgesprungen. Auch brach laut Borghardt wiederholt das überlastete Stromnetz der Kirche zusammen. „ Flexibilität und gute Laune waren darum immer gefordert.“

Der Pastor bedankt sich im Namen des Fördervereins der Nikolaikirche bei allen Unterstützern, die dieses Projekt über zwei Jahrzehnte ermöglicht haben. „Es war eine Herausforderung, aber auch Freude. Denn der Nikolaimarkt war immer ein schöner Ort der Begegnung zwischen der Kirchengemeinde und allen Bürgern der Stadt als stimmungsvolle Einladung hin zum kommenden Weihnachtsfest“, berichtet der Geistliche.

Die letztmalige Möglichkeit dazu besteht am 7. und 8. Dezember.