Papenburg. Mit viel Zauberei und Schabernack hat die kleine Hexe und ihr Rabe Abraxas die jungen Zuschauer in der Papenburger Stadthalle unterhalten. Die Landesbühne Nord inszenierte das Kinderbuch von Otfried Preußler für die Bühne.

Die kleine Hexe hat einen Wunsch: Eine richtige Hexe zu sein und in der Walpurgisnacht auf dem Hexenberg zu tanzen. Doch der Hexenrat hält sie mit ihren 127 Jahren für zu jung. Die kleine Hexe verhext im Laufe des Stückes den Förster, hilft Holzsammlern und macht Schneeballschlachten. Immer dabei: Ihr Rabe Abraxas, der mit manchem Seitenhieb das Handeln der kleinen Hexe kommentiert. Die böse Hexe behält sie jedoch immer im Auge und schreckt vor keiner Konfrontation zurück.

Die Grundschüler halten es während der Aufführung kaum auf ihren Stühlen aus. Sobald das Auge auftaucht, das die böse Hexe symbolisiert, kreischen die Kleinen los. "Pass auf, das Auge!", schreien sie. Bei den zahlreichen komischen Dialogen fallen die Kinder dagegen fast vom Stuhl. Der Begeisterung der jungen Zuschauer ist kaum zu entgehen.

Vielseitige Bühnenelemente

Das Bühnenbild ist clever durchdacht. Die Holztannen werden durch das Umdrehen und das andersfarbige Beleuchten zu Flammen. Die Hütte verschwindet im Handumdrehen von der Bühne. Generell sind die Bühnenelemente vielseitig verwendbar. Die Farbe des Lichtes passt sich der Handlung an und sorgt für ein geladenes Lichterspektakel. Die Dialoge sind neckisch und gewitzt interpretiert. Der Inszenierung mangelt es weder an Spannung noch an Witz. Von dem verstaubten Kinderbuch aus Nachkriegszeiten ist kaum etwas zu spüren.

Generell sei die Resonanz auf die Aufführungen für Kinder gut, bestätigt Anh Nguyen von Papenburg Kultur. Sie koordiniert die Veranstaltungen für die Schulklassen. "Die werden super gut aufgenommen", sagt sie. In den vergangenen Jahren sei das Angebot für die Kinder immer weiter ausgebaut worden. Vor allem in der Weihnachtszeit seien die Karten ein beliebtes Geschenk für die Kinder, so Nguyen.