Papenburg. Unbekannte Täter haben am vergangenen Donnerstagabend Stahlnägel an gleich mehreren Stellen im Papenburger Stadtgebiet auf der Straße verteilt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen; möglicherweise sind zwei Jugendliche für die Taten verantwortlich.

Gegen 21.45 Uhr am vergangenen Donnerstag wurde die Polizei Papenburg zu einer Gefahrenstelle im Kreuzungsbereich Mittelkanal Rechts/Am Vosseberg gerufen. Hier befanden sich eine Vielzahl von Stahlnägeln auf der Fahrbahn, teilten die Beamten mit.

Auch an weiteren Straßen in Fahrtrichtung Lüchtenburg konnten Nägel auf der Fahrbahn festgestellt werden: Beispielsweise an den Straßen Erste Wiek links, Zwischen den Wieken und Umländerwiek links.

Möglicherweise sind zwei Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren für die Taten verantwortlich, heißt es von Seiten der Polizei. Nachdem die beiden von Zeugen angesprochen worden waren, flüchteten sie mit ihren Fahrrädern in Richtung Obenende. Eines der Räder hatte eine grüne Lackierung.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nehmen die Beamten in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.