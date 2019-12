Aschendorf. Für ihre langjährige Arbeit und ihre pädagogischen Fähigkeiten geschätzt: Nach 42 Jahren im St.-Amandus-Kindergarten in Aschendorf ist Katharina Wemken aus Herbrum in den Ruhestand verabschiedet worden.

Während ihrer Arbeit habe sich viel verändert, alles sei viel größer geworden, erzählte Wemken. „Ich habe immer weitergearbeitet, was nicht immer leicht war“, sagte sie. Sie habe viel erleben und irgendwann auch ihre eigenen Kinder mit in die Einrichtung bringen dürfen. Außerdem habe sie viele Erfahrungen sammeln können. „Neben der praktischen Arbeit hat mir auch die Theorie sehr viel Spaß gemacht, sie hat mich geistig aktiv gehalten“, so die Erzieherin. „Die Zeit war wahnsinnig und ich freue mich auf die nächste Zeit.“

1977 habe Wemken sich als Berufspraktikantin beworben und seitdem vielen Kindern einen unverwechselbaren Kindergartenalltag ermöglicht, sagte Pfarrer Hermann Prinz während der Verabschiedungsfeier. Insgesamt habe sie drei Kanzler, eine Kanzlerin, fünf Päpste sowie sechs Kitaleitungen erlebt und fünf Pastöre überlebt.



„In den letzten Jahren mussten viele Veränderungen vorgenommen werden. Katharina hat sich stets für bessere Rahmenbedingungen engagiert“, sagte Prinz. „42 Jahre ist sie treu geblieben, zum Wohle der Kita.“ Der Job als Erzieher sei ein sehr wichtiger Beruf, sagte Prinz. Die Aufgabenstellung der Einrichtung habe sich mit der Zeit stark verändert. Prinz erzählte von Holzschälchen gefüllt mit Spielzeugen, die Kinder vor 50 Jahren erhalten haben. "Damals konnten die Kinder nicht frei wählen, mit welchen Spielsachen sie spielen wollen", so Prinz.

Auch Wemkens Kollegen und ehemalige Kollegen bedankten sich für ihre leidenschaftliche Arbeit. "Katharina ist jetzt schon eine besonders lange Zeit bei uns", sagte Kindergartenleiterin Elisabeth Yates rückblickend.