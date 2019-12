Papenburg. Die Themen Elterntaxis vor Kitas und Schulen und sichere Schulwege treiben den Papenburger Stadtelternrat um. Für die Sitzung des Kita- und Schulausschusses am Mittwoch, 4. Dezember 2019, hat das Gremium deshalb zwei Anträge mit Forderungen beziehungsweise einem Lösungsvorschlag formuliert. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus.

