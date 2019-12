Papenburg. Am zweiten und dritten Adventswochenende wird es wieder weihnachtlich am Papenburger Hauptkanal: Zum 14. Mal führt der Verein Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz seine gleichnamige Traditionsveranstaltung vor Meyers Mühle durch.

Nach Aussage der Vereinsführung wird die Veranstaltung wieder mit einem stimmungsvollen und festlichen Programm aufwarten. Als herausragend werden der musikalischer Feierabendtreff, ein Musik- und Bühnenprogramm sowie eine Verlosung mit Sofortgewinnen im Wert von 7.000 Euro genannt.



Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr mit einem Christmas Blues von Victor Stanley. Um 17 Uhr erfolgen das Einschalten des Weihnachtsbaumes und das Anzünden der Feuerzangenbowle. Dem Prolog des Nürnberger Christkindlmarktes von der Mühlengalerie ab 18 Uhr schließt sich ein musikalischer Feierabendtreff mit der Garden City Company aus Aurich an. Beim zweiten Feierabendtreff am darauffolgenden Samstag, 14. Dezember, werden Christmas Jazz und Pop mit der Band Mixtape aus Köln geboten.

Viele Musikgruppen sorgen an den insgesamt sechs Veranstaltungstagen für Unterhaltung: So das Bläserensemble Nostra Musica (6., 8., 14. und 15.12.), die Bigband des Gymnasiums (7. und 14.12.) oder die Bläsergruppe des Gymnasiums (7., 8., 14. und 15.12.). Auch die Kinderchöre Chorwürmer und Chor Alle (8.12.), Greg Joswig und Klaudia Dacks mit „Time makes Two“ (7.12.), Christian Hüser (8. und 14.12.), das Blasorchester des Musikvereins (8. und 15.12.), der Chor Madrigal (7.12.), der Antonius-Chor (15.12.), die Band The Dottis (14.12.) und die Tanzmäuse und Tanzeulen (15.12.) treten an Meyers Mühle auf. Zudem werden an allen Tagen weihnachtliche Drehorgelmusik und festliches Trompetenspiel erklingen.

Die Gewinne bei der Verlosung reichen von Christstollen über Einkaufsgutscheine bis hin zu einer Musical-Reise. Die Erlöse sollen weitgehend an gemeinnützige Einrichtungen und Projekte gespendet werden. Neben einheitlichen Hütten und Verkaufsständen steht ein kleines Kinderkarussell bereit.

Der von Privatpersonen und Kaufleuten ehrenamtlich getragene und durch Sponsoren unterstützte Weihnachtsmarkt an der Mühle wird seit 2006 veranstaltet und hat einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt eingenommen. Weitere Informationen gibt es unter www.papenburger-weihnachtsmarkt.de.