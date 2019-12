Lokführer in Leer mit Laserpointer geblendet CC-Editor öffnen

Von einem Laserpointer ist der Lokführer eines IC in Leer geblendet worden. Ein Kavaliersdeikt ist dies nicht, stellt die Bundespolizei fest. Symbolfoto: imago imago/teutopress

Leer. Mit einem Laserpointer hat ein Unbekannter in Leer in Ostfriesland den Lokführer eines Intercitys der Deutschen Bahn mit einem Laserpointer geblendet. Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.