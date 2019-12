Der Werkstattleiter des Betriebs für Lohnfertigung, Martin Fischer (3. v. l.), wurde in einer Feierstunde verabschiedet. Geehrt wurde er von (v. l.) Franz Loth, seiner Frau Angela Fischer-Evers, Margret Kröger, Ursula Mersmann, Sandra Schmidt, Pastor Gerrit Weusthoff und Heinz-Bernhard Mäsker. Foto: Johanna Flint

Papenburg. Nach 42 Jahren Arbeit im St.-Lukas-Heim und in den Caritas-Werkstätten ist Martin Fischer, Werkstattleiter des Betriebs für Lohnfertigung der Caritas in Papenburg, in einer Feierstunde verabschiedet worden.