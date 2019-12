Architekt Tobias Klodwig stellte das Konzept für den Umbau der Kirche vor und beantwortete Fragen der Gemeindemitglieder. Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Der Beschluss, in die Kirche St. Marien einen Raum für Urnenbestattungen zu integrieren, trifft am Papenburger Obenende auf geteiltes Echo. Das Stimmungsbild reicht von begeisterter Zustimmung bis hin zu konsequenter Ablehnung, wie am Sonntag bei einer von rund 150 Personen besuchten Gemeindeversammlung deutlich wurde.