Aschendorf. Eine öffentliche „After Work Party“ mit der Band Querbeat bildete den Auftakt des gut besuchten Aschendorfer Weihnachtsmarktes auf Gut Altenkamp.

30 Stände auf dem Gelände und im gesamten Hauptgebäude sowie im Stiefelknechthaus und ein Café luden die Besucher ein. Hobbykünstler zeigten in ihren Auslagen handgearbeitete Artikel und verkauften Adventsschmuck, weihnachtliche Dekoartikel sowie Schnitzwaren, Schmuck und Seife.

Für musikalische Unterhaltung sorgten der Musikverein Tunxdorf-Nenndorf, das Blasorchester der Realschule Aschendorf, der mobile Chor „Gehörgänger“ und die Bluesgrass-Band. Am Samstag und Sonntag gab es Vorführungen des Kaspers im Theaterwagen und wurden kulinarische Genüsse sowie Glühwein und Feuerzangenbowle serviert. An beiden Tagen fanden zudem Andachten in der Michaeliskapelle statt und sorgten die Turmbläser des Realschulorchesters für weihnachtliche Klänge.