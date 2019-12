Papenburg. Das Besucherzentrum der Meyer Werft in Papenburg lädt zwischen Weihnachten und Silvester wieder zu den "Tagen der Region" ein. Das Angebot richtet sich laut Mitteilung der Papenburg Marketing GmbH speziell an Gäste aus dem Emsland und Ostfriesland.

Das Besucherzentrum gibt an den "Tagen der Region" vom 27. bis 29. Dezember Einblicke in den Bau modernster Kreuzfahrtschiffe. Der Eintritt ist aus Anlass dieser Aktion um mehr als die Hälfte günstiger.

Gleich drei Ozeanriesen entstehen laut Mitteilung von Papenburg Marketing aktuell auf der Meyer Werft. Zurzeit ist mit der „Iona“ für die britische Reederei P&O Cruises ein weiteres Kreuzfahrtschiff im Bau, das vollständig mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben wird. Die Meyer Werft ist auf dem Gebiet der Entwicklung neuer Antriebstechnologien für Kreuzfahrtschiffe Vorreiter. Das hat sie mit dem Bau der „AIDAnova“, dem weltweit ersten LNG-Kreuzfahrtschiff, vor einem Jahr unter Beweis gestellt.

140 Meter langes Schwimmteil am Ausrüstungskai

Am Ausrüstungskai vor der Werft wird zurzeit ein 140 Meter langes Schwimmteil der „Odyssey of the Seas“ ausgerüstet, während in der kleineren der beiden Baudockhallen die „Spirit of Adventure" für die Reederei Saga Cruises entsteht. Alle drei Schiffe - die „Iona“, die „Spirit of Adventure“ und die „Odyssey of the Seas“ - liefert die Meyer Werft im kommenden Jahr ab.

„Die ,Iona‘ mit ihrer Länge von über 300 Metern liegt direkt vor unserer Besuchergalerie. Das wird für Faszination sorgen", ist sich Patrick Anneken, Betriebsleiter des Besucherzentrums, sicher. Zusätzlich gebe es von den Gästebetreuern viele Neuigkeiten aus der Forschungsarbeit der Werft.

In einem großen Zelt in der Nähe des Besucherturmes am Tor 1 der Meyer Werft können sich Gäste der „Tage der Region“ stärken. Hier befinden sich auch ein Laden mit maritimen Souvenirs sowie die Kasse, an der im Vorfeld reservierte Karten für die Touren durch das Besucherzentrum abgeholt werden können.

Besichtigungstouren starten alle 20 Minuten

Ausgangspunkt aller Führungen durch die Erlebnis-Ausstellung im Besucherzentrum ist das Tor 1 der Meyer Werft. Gäste sollten sich nach Angaben von Papenburg Marketing telefonisch unter 04961/83960 oder online unter besucherzentrum-meyerwerft.de anmelden. Alle 20 Minuten starten die Besichtigungstouren. Kostenlose Parkmöglichkeiten sind an der Werft ausgeschildert.

Anzeige Anzeige

Die Tage der Region finden vom 27. bis 29. Dezember jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt kostet 6,50 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Schüler ab 6 Jahren und Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, sonst zahlen sie 1,50 Euro. Weitere Informationen im Internet unter besucherzentrum-meyerwerft.de.