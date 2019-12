Papenburg. Zu einer spontanen Signierstunde mit Jan Brandt hatte die Buchhandlung Eissing eingeladen. Der Autor stellte sein Buch "Der magische Adventskalender" vor.

"Der Magische Adventskalender" von Jan Brandt handelt von wundersamen Dingen, die sich der Hauptfigur allerdings erst allmählich eröffnen. Brandts Jugendroman ist in diesem Jahr als Taschenbuch erschienen und weil der Autor aus Ihrhove zum Geburtstag seines Vaters in der Nähe war, hat er sich spontan zu einer Signierstunde in der Buchhandlung Eissing angemeldet.

Türchen lassen sich nicht öffnen

Die Geschichte: Winter in Ravenhagen. Die Bewohner der kleinen Stadt wuseln durch die Gassen. Jonas Klaasen ist zu schüchtern, um in die vorweihnachtliche Heiterkeit der anderen einzustimmen. Auf dem Weg zur Schule findet er einen Holzkasten, wie sich herausstellt ein Adventskalender. Doch seltsamerweise lassen sich seine Türchen nicht öffnen. Jonas entdeckt, dass der Kalender Hinweise enthält, mit deren Hilfe wahre Schätze zum Vorschein kommen.

Jugendbuch auch für Erwachsene

Sein Buch sei für Leser ab zehn Jahren aber auch zum gegenseitigen Vorlesen und für Erwachsene geeignet, erklärt Jan Brandt. Geboren 1974 in Leer und aufgewachsen in Ihrhove, studierte Brandt Geschichte und Literaturwissenschaft in Köln, London und Berlin und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München.