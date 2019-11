Papenburg. Mit 2,52 Promille im Auto unterwegs war ein Mann in Papenburg. Die Polizei hatte einen Hinweis auf den Betrunkenen bekommen.

Nachdem der Hinweis eingegangen war, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Papenburg den Fahrzeugführer am Dienstag um 18 Uhr in der Hans-Nolte-Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 2,52 Promille, heißt es seitens der Polizei. Durch einen hinzugerufenen Arzt wurde im Anschluss in den Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Papenburg eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Verfahren sind eingeleitet worden.