Besondere Altarwand: Der Bau der Erlöserkirche jährt sich zum 60. Mal. Anlässlich des Jubiläums werden zahlreiche Festgottesdienste stattfinden, die an Ereignisse des Jahres erinnern sollen. Foto: Talea Norda

Papenburg. Vor 60 Jahren, am 8. Dezember 1959, ist der Grundstein der Erlöserkirche in Papenburg an der Barenbergstraße gelegt worden. Anlässlich dieses Jubiläums werden zahlreiche Gottesdienste, unter anderem ein Auftaktgottesdienst zum Thema Grundstein am Sonntag, 8. Dezember, stattfinden.