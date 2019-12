Papenburg. Bis zu 25.000 Besucher pilgerten zwischen 1977 und 1984 zu den "Umsonst & draußen"-Festivals in Papenburg, eine Revival-Party wird am 21. Dezember daran erinnern. Die Zahl der Unterstützer für diese Party ist gewachsen, zwei damalige Mitveranstalter und ein Bäckermeister erinnern an die verrückte damalige Zeit.

Fast 50 Jahre hat Rudi Schnieders in Papenburg eine Bäckerei an der Friesenstraße, Ecke Osterkanal betrieben, 2000 übergab der heute 81-Jährige, der an der Hauptstraße in Völlenerfehn lebt, an die Familie Gräwer. Was Schnieders Ende Juli 1983 erlebte, war außergewöhnlich und lässt ihn noch heute begeistert zurückblicken. "In meinem Laden standen plötzlich junge Leute, die wollten, dass ich hunderte Brötchen backe und meine Backöfen zum Pizzabacken zur Verfügung stelle", berichtet der Bäckermeister. Zwei dieser jungen Leute waren Franz-Josef "Wolli" Wolters und Helmut Lange, die zu den wichtigsten Mitveranstaltern des "Umsonst und draußen"-Festivals gehörten. Das Festival, das damals als das größte kostenlose Open-Air-Festival Deutschlands galt und bis zu 25.000 Menschen ins nördliche Emsland lockte, musste 1983 aus Platzgründen vom Marktplatz am Untenende an die "Soda-Brücke" im Nordhafen umziehen.

(Weiterlesen: Als Papenburg der Nabel der Festival-Welt war)



Weil sich das neue Festivalgelände nur wenige Gehminuten von der Backstube entfernt befand, in der Rudi Schnieders jede Nacht seine Brötchen und Brot backte, war schnell die Idee geboren, ihn in die Verpflegung der Festivalbesucher einzubinden. "Doch das war leichter gesagt, als getan, wie alle drei Jetzt bei einem Treffen im Hause Schnieders in Völlenerfehn feststellten. "Damals durften Bäckereien sonntags noch nicht öffnen und ich damit eigentlich in der Nacht zu Sonntag nicht arbeiten", berichtet der Bäckermeister. Die Lösung war pragmatisch wie schlitzohrig: Seine Backstube wurde zur Restaurantküche umgetitelt, schließlich ging es vornehmlich um das Zubereiten von Pizzen. Innerhalb von zwei Tagen wurden in den Backöfen von Schnieders 240 Bleche mit jeweils 25 Pizzen gebacken, in Summe also 6000 Pizzen. Die Öfen liefen buchstäblich heiß. Hinzu kamen einige Hundert Brötchen, die noch in der Backstube geschmiert wurden.

Mit Privatvermögen gebürgt

Der Druck auf die Festivalveranstalter war damals hoch, wie Helmut Lange berichtete. "Wir mussten Kosten von rund 100.000 Mark nur durch den Verkauf von Speisen und Getränken aufbringen, schließlich gab es keine Eintrittsgelder", blickt der 63-Jährige zurück. Er und Franz-Josef "Wolli" Wolters gingen damals ein durchaus hohes Risiko ein. Weil Lange als Dreher bei Kolbenschmidt und Wolters als Buchhalter beim Autohaus Giese die einzigen aus dem vielköpfigen Organisationsteam waren, die feste Einkünfte bezogen, leisteten sie oft Unterschriften bei Bestellungen, also mit ihrem Privatvermögen bürgten. Das wäre 1984 fast schief gegangen. Denn weil das Wetter in diesem Jahr nicht mitspielte, kamen weit weniger Besucher als in den Jahren zuvor. "Obwohl es Rücklagen gab, blieb an Ende ein größerer Verlust, den nach vielen Gesprächen die Stadt Papenburg getragen hat", blickt Lange zurück. Auch deshalb blieb die siebte Auflage des Festivals die letzte.

Es sind Geschichten wie diese, die am Samstag, 21. Dezember bei einer Revival-Party zu den "Umsonst und draußen"-Festivals im Kolpinghaus wiederaufleben sollen. Schnieders, Lange und Wolters unterstützen die Organisatoren der Revival-Party inzwischen. Rund ein Drittel der maximal 400 Eintrittskarten sind bereits vergriffen, wie Mitorganisator Herbert Führs von der Band Walhalla berichtet. Die Band stand in der Anfangszeit der Festivals auf der Bühne und wird in Originalbesetzung im Kolpinghaus dabei sein. Insgesamt drei Bands spielen an dem Abend im Kolpinghaus an der Kirchstraße. Tickets für "77´ Festival", wie der Abend getauft wurde, sind zum Preis von 10 Euro bei der Stadt Papenburg und im Internet bei Eventim.de erhältlich.