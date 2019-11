Noch bis Ende 2023 sind die Auftragsbücher der Meyer Werft prall gefüllt. Foto: Gerd Schade/Archiv

Papenburg. Mit umweltfreundlichen Formen der Energieversorgung an Bord haben sich die mehr als 270 Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG) in Papenburg beschäftigt. Auf der Meyer Werft wird derweil offenbar eifrig über die Ablieferung von vier Kreuzfahrtschiffen pro Jahr diskutiert. Das wäre ein absolutes Novum in der bald 225-jährigen Unternehmensgeschichte.