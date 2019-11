Papenburg. Am Freitag, 29. November 2019 wird in Papenburg wieder für ein besseres Klima demonstriert. Anders als bisher, werden die Teilnehmer der Klimademo am Nachmittag nicht nur über den verkehrsberuhigten Hauptkanal ziehen, sondern auch über viel befahrene Straßen.

Die Teilnehmer treffen sich ab 15 Uhr vor dem Rathaus und ziehen dann nur ein kurzes Stück über den Hauptkanal in Richtung Alte Werft, überqueren an der Fußgängerampel vor der Brigg "Friederike von Papenburg" die Bundesstraße 70, ziehen dann links in die Friederikenstraße bis zur Straße Am Stadtpark, dann rechts in Richtung Hauptpost, weiter bis zum Verlagsgebäude der Ems-Zeitung, dann rechts zum Mühlenplatz und an Meyers Mühle vorbei, dann wieder rechts auf den Hauptkanal und von dort zurück bis zum Arkadenhaus. Dort findet ab 16.30 Uhr eine Abschlusskundgebung statt.

Über diesen neuen Zugweg, der mit der Stadt Papenburg und der Polizei abgesprochen ist, informierte jetzt Hedwig Daute, die sich bei der im Sommer gegründeten Gruppe „People for Future“ engagiert. "Wir wollten mehr Aufmerksamkeit für den Klimastreik, den wir auf diesen Straßen besser bekommen als nur am verkehrsberuhigen Hauptkanal", ist Daute überzeugt. 15 Minuten vor Beginn werden die Glocken von St. Antonius läuten, um 15 Uhr wird Pastor Gerrit Weusthof die Kundgebung eröffnen, indem er das Friedensgebet der Vereinten Nationen vorliest.

Bereits am Freitagvormittag aktiv

Unterstützt wird die Klimademo diesmal neben „People for Future“ und "Fridays for Future" vom NABU, BUND, Amnesty International, dem Arbeitskreis „Global denken, lokal handeln“, dem sozialen Ökohof, der SoLaWi (Solidarische Landwirtschaft) Emsauen, der ABL (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft), ProNaturWOL, dem Kinderschutzbund Papenburg, dem ADFC, den politischen Parteien Bündnis 90 / die Grünen Papenburg und der UWG (Unabhängige Wählergemeinschaft) Papenburg sowie der Organisation IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges / Ärzte in sozialer Verantwortung).

Schon am Vormittag werden Mitglieder verschiedener Gruppen von 9 bis 12.30 Uhr auf dem Wochenmarkt vor der Sparkasse Untenende Informationsstände aufbauen. Dort wird zu den Themen Klimaschutz in Verbindung mit Landwirtschaft, Artenvielfalt/Naturschutz, Gesundheit, Verkehr und Menschenrechte informiert.

Aktion am Combi Obenende

Um auf den Aktionstag hinzuweisen, hatten sich einige Mitglieder der genannten Gruppen am vergangenen Samstag vor dem Combi-Markt Obenende eingefunden. Dort waren Daute zufolge rund 60 Kunden im Alter von 25 bis 80 Jahren bereit, auf einem Fragebogen elf kurze Fragen zum Thema „Klimaschutz fängt hier schon an“ zu beantworten. Auf Stelltafeln fanden die Supermarkt-Kunden Informationen zu den Themen Landwirtschaft und biologische Vielfalt, Verbrauch von Ressourcen und Klimawandel. "Etliche Kunden erklärten sich bereit, beim Einkauf saisonale und regionale Beschränkungen zu akzeptieren, wenn das Sortiment in den Läden entsprechend reduziert und gestaltet und vor allem gekennzeichnet wird. Allen Befragten klar, dass regionale Produkte durch viel geringere Transportwege nicht nur schädliche Klimagase und Kosten sparen, sondern auch mehr Frische und Geschmack bieten", berichtet Daute von der Aktion. Jeder Verbraucher könne dadurch beim Einkauf wirksam etwas zum Klimaschutz beitragen.

Beim jüngsten Klimastreik in Papenburg im September gingen rund 300 Teilnehmer auf die Straße. Wegen der großen Zahl von unterstützenden Organisationen sagt Mitorganisatorin Hedwig Daute: „Wir hoffen, das es diesmal noch mehr werden."