Zur Straßenbauförderung im nördlichen Emsland: Nichts zum Feiern

Papenburg. Dass aus dem Jahres-Straßenbauprogramm auch Mittel ins nördliche Emsland fließen, ist erfreulich, darf aber kein Anlass für Politiker sein, sich dafür feiern zu lassen. Ein Kommentar.

Architecto sequi aut ut quos dolores tempore. At est itaque voluptatibus similique. Aut facilis nihil voluptas dolorum. Voluptatem nam atque ut dolorum at quidem. At fuga dolor asperiores minima ex officia. Facilis modi non dignissimos laudantium consectetur rerum dolorem.

Veritatis voluptatum voluptas repellendus necessitatibus sunt rerum temporibus. Veritatis occaecati commodi dolorem cupiditate eos officiis cupiditate. Cupiditate qui totam placeat ducimus sed. Et culpa tempore dignissimos corrupti nihil ea. Rerum reprehenderit consequatur officia eveniet accusamus voluptatibus.