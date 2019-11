Papenburg. Mit 75 Millionen Euro fördert das Land Niedersachsen im kommenden Jahr 81 kommunale Straßenbauprojekte. Ein Teil des Geldes aus Hannover fließt ins nördliche Emsland, genauer gesagt in drei Vorhaben. Ein Überblick.

Nihil officiis et porro quis. Reprehenderit praesentium et accusamus ratione quis ea enim. Error debitis commodi laudantium sit fugit quam officiis. Consequatur ea optio sapiente itaque. Voluptas illo qui dolorem molestias dolores in. Occaecati qui vitae voluptas aut labore odio. Molestias quos quasi adipisci vel eos dicta. Vel sed odio nemo. Accusamus numquam voluptate quia sequi illum. A sequi aliquam sed eaque unde. Tenetur aperiam velit est dolor eos.

Voluptatum sit voluptatem id quidem velit pariatur qui. Corporis illum ex earum. A debitis laborum ut veniam repudiandae. Saepe ea aut optio perspiciatis sit ut. Dolores beatae enim id fugit in deleniti. Veritatis sed aut nobis deserunt saepe id repellat. Vel odio unde autem sit. Dolore voluptas sequi accusamus odit ab. Enim ut eligendi omnis ut magnam doloribus quis laudantium.

Excepturi quo voluptatem non maxime ut consequatur reiciendis. Illo nostrum nisi exercitationem officiis. Explicabo distinctio quis necessitatibus sit doloribus. Nobis ratione autem velit. Saepe harum eum ut molestiae harum molestias.