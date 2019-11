Oldenburg. Auch für das kommende Jahr wird es von der Geschäftsstelle Masterplan Ems wieder einen Fotokalender geben. Dieser ist ab Dienstag, 26. November, kostenlos erhältlich.

Unter dem Titel „Arbeiten und Leben an der Ems“ erscheint der dritte Jahreskalender des Masterplans. Er entstand laut Mitteilung der Masterplan-Geschäftsstelle in Oldenburg aus dem Fotowettbewerb, den die Geschäftsstelle im Sommer dieses Jahres ausgeschrieben hatte. Zwölf Fotos vom Fluss und seiner Umgebung plus Titelbild zieren den großformatigen Kalender, der ab sofort kostenlos zu haben ist – so lange der Vorrat reicht. Aus den zahlreichen Einsendungen wählte eine Jury aus Vertretern der Masterplan-Vertragspartner die Siegerbilder aus. Die Geschäftsstelle Masterplan Ems lädt die Gewinner zu einer Tagestour an der Ems mit einem spannenden Programm ein.

Der Kalender wird in Papenburg im Rathaus, Hauptkanal rechts 68/69, in Westoverledingen im Rathaus, Bahnhofstraße 18, in Ihrhove, im Rathaus Weener, Osterstraße 1, in Jemgum im Rathaus, Hofstraße 2 und beim Touristikbüro Ditzum, Am Hafen 1, in Emden an den Kundenschaltern der drei Stadtverwaltungsgebäude, in Leer bei der Touristik GmbH "Südliches Ostfriesland", Ledastraße 10, und beim Landkreis Leer, Bergmannstraße 37 sowie in Moormerland bei der Tourist-Information Moormerland, Dr.-Warsing-Str. 79 in Warsingsfehn erhältlich sein.

Die Siegerfotos im Kalender stammen von Hans-Georg Hofschulte (Deckblatt) Gerrit Denekas (Januar/Nach einer frostigen Nacht); Almuth Hüfner (Februar/Zur goldenen Stunde); Heidi Kriens (März/Große Schleuse Emden); Hinrich Heijenga (April/Hafeneinfahrt Jemgum); Karin Kempen (Mai/Hinterm Deich, Boot im Schlick), Ursula Schindelhauer (Juni/ Warten auf die Fähre); Stefan Möckel (Juli/Hummel-Lebensraum); Thomas Heyen (August/Vogelschwarm in Terborg); Karl-Friedrich Schmidt (September/Emden – Windkraft und Autos); Thorsten Fischer (Oktober/Emssperrwerk bei Gandersum); Eberhard Döbbeler (November/Begegnung in Terborg); Wolfgang Plapp (Dezember/Lotsenarbeit mit dickem Pott).