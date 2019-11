Papenburg. Pferd, Bootssteg, Clubheim-Renovierung: Mit gleich mehreren Förderanträgen von Vereinen aus dem Stadtgebiet hat sich der Papenburger Ausschuss für Soziales, Jugend, Schulen und Sport beschäftigt. Sämtliche Zuschussbitten wurden erfüllt. Ein Überblick über Fördergelder und Projekte.

