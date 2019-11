Das „Unterstützer-Team“ des Projekts (v. l.): Margret Koers, Holger Koers, Sandra Meyer und Jutta Raue. Foto: Janet Große

Papenburg. „Emsländer schreiben über Emsländer“ – Unter diesem Motto haben emsländische Autoren Geschichten über besondere Menschen aus dem gesamten Emsland zusammengetragen. Am kommenden Sonntag, 1. Dezember, wird das Ergebnis des Projektes ab 15 Uhr in der Alten Drostei in Papenburg präsentiert.