Die Macher von JUZ-TV nahmen ihren Preis von Kirsten Macher (links) vom Medienkulturzentrum Dresden entgegen. Foto: Stephan Peschel

Papenburg/Dresden. Das Team von "JUZ-TV – Die Liveshow" hatte am Wochenende allen Grund zur Freude: Im Rahmen des Medienfestivals in den Technischen Sammlungen Dresden wurde das Redaktionsteam vom Jugendzentrum Papenburg in der Sonderkategorie „Gruppenpreis“ mit dem Deutschen Multimediapreis ausgezeichnet.