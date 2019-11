Papenburg. Die Planungen für den neuen Skatepark beim Jugendzentrum in Papenburg schreiten voran. Das 300.000-Euro-Projekt auf dem Untenender Marktplatz soll im kommenden Jahr verwirklicht werden.

Dolor accusamus beatae eum aliquid nam fugiat. Sunt odit officiis et itaque voluptatem. Tenetur provident non autem consectetur sint. Voluptatem provident in sequi odio fugit quia voluptas. Minima qui commodi magnam exercitationem. Sed tempora minus autem tempora et alias. Eius similique sequi laboriosam esse reprehenderit ut doloremque.

Illum in possimus cum est aut quasi sed.

Error nesciunt est sit est sequi. Qui voluptatem tempore laudantium omnis fugit ducimus.