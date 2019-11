Dort, wo sich derzeit noch ein Bolz- und Spielplatz befindet, soll im Kapitänsviertel ein neuer Supermarkt gebaut werden. Foto: Kristina Müller

Papenburg. Der geplante Bau eines Supermarktes für das Papenburger Kapitänsviertel lässt weiter auf sich warten. Die anhaltende Hängepartie und weitere Fragen treiben den Förderverein um, die bei einer öffentlichen Versammlung am Donnerstag, 28. November 2019, auf den Tisch kommen sollen. Vorsitzender Lukas Kampeling äußert in diesem Zusammenhang Kritik an der Stadtverwaltung.