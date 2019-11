Papenburg. In einem Mehrfamilienhaus in Papenburg hat es einen kuriosen Diebstahl gegeben. Die Einbrecher stahlen aus dem Keller des Hauses Elektro- und Gartengeräte, nahmen aber auch eine Palette Bier mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

