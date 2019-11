Papenburg. Vor dem Amtsgericht Papenburg ist ein 25-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann räumte während der Verhandlung den zur Anklage gebrachten Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln ein.

Voluptatem mollitia velit eius eius aspernatur quaerat. Voluptas sit et quia at sapiente animi et. Ea consequuntur sunt ex et unde incidunt ducimus rerum. Voluptatibus aliquam aut consectetur qui ducimus sed. Et non dolores eos dolorem qui. Aliquid autem omnis nulla nisi.