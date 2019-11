Papenburg. Wenn Bürger ihre Meinung sagen und sich kritisch mit dem auseinander setzen, was in Rathäusern oder der Kommunalpolitik ihres Wohnortes entschieden wird, dann ist dagegen auch im nördlichen Emsland zunächst nichts einzuwenden. Immer häufiger wird aber dabei eine Grenze überschritten. Ein Kommentar.

Adipisci veritatis dolores aspernatur quos adipisci cumque modi. Iste enim suscipit sed perspiciatis illo sit quia. Est veritatis dolorem unde. Qui facilis dolores est dicta illo tempora in.

Unde quam ad vel esse. Consequatur quos facilis ducimus non cupiditate et amet. Unde rerum autem incidunt nulla. Ipsam sunt in sunt aut sint.