Papenburg. Vor sechs Jahren eroberten Anna und Elsa das Kino. Jetzt kommt mit „Die Eiskönigin 2“ die Fortsetzung. Im Kino Papenburg startet am Donnerstag, 21. November, zudem die „Shining“-Fortsetzung „Doctor Sleeps Erwachen“ aus der Feder von Stephen King. Die VHS-Filmrolle zeigt die Tragikomödie „Gloria – Das Leben wartet nicht“.

Die Schwestern Anna und Elsa sind in dem Animationsfilm „Die Eiskönigin 2“ älter geworden. Anna und Kristoff sind schwer verliebt, Schneemann Olaf und Rentier Sven mittlerweile beste Freunde. Das Leben in Arendelle geht seinen Gang. Doch ein Gedanke lässt Elsa einfach nicht los: Wieso hat nur sie diese magischen Kräfte? Sie muss einfach herausfinden, was ihre wahre Bestimmung ist. Ehrensache, dass Anna und der Rest der Truppe sie auf diesem Weg begleiten. Was sie allerdings entdecken, geht weit über jede Vorstellung hinaus.



Nichts für schwache Nerven ist derweil die Fortsetzung von Stanley Kubricks Horror-Meisterwerk „Shining“, in deren Mittelpunkt Danny Torrance (Ewan McGregor) steht, der Sohn des verrückten Jack (Jack Nicholson) aus Teil eins. Wie sein Vater hat der inzwischen erwachsene Danny eine Mordswut in sich, ist alkoholabhängig und hat die Fähigkeit Shining (auch bekannt als zweites Gesicht). Danny arbeitet in einem Hospiz. Dort nutzt er seine besondere Kraft, um Sterbende kurz vor ihrem Tod zu trösten. Hier lernt er das Baby Abra Stone kennen, dessen Shining viel stärker ist als seins.

In „Gloria – Das Leben wartet nicht“ fühlt sich die Mittfünfzigerin Gloria (Julianne Moore) seit ihrer Scheidung einsam. Die Kinder (Michael Cera, Caren Pistorius) haben längst ein eigenes Leben, er mit seinem neugeborenen Baby, sie mit ihren Yoga-Kursen und dem heißen neuen Surfer-Freund. Gloria, die das Tanzen liebt, beginnt deswegen, auf Single-Partys überall in Los Angeles zu gehen. Bei einer dieser nächtlichen Streifzüge lernt sie Arnold (John Turturro) kennen. Zu sehen ist die Tragikomödie der VHS-Filmrolle am Montag, 25., und Mittwoch, 27. November, jeweils um 17 und 20 Uhr.