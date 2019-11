Papenburg. Der „Papenburger Eislaufzauber“ kehrt in den Schatten von Meyers Mühle zurück. Vom 6. bis zum 15. Dezember kann die Kunststoffbahn genutzt werden – für Schulklassen stundenweise kostenlos. Beim Eisstockschießen gibt es unter anderem Konzertkarten zu gewinnen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Nach Angaben der Papenburg Marketing GmbH (PMG) umfasst die vor drei Jahren erstmals aufebaute Bahn eine Fläche von 200 Quadratmetern. Sie besteht aus beschichteten Kunststoffplatten. 2018 war die Bahn auf einem Grundstück am Hauptkanal links aufgebaut. Nun setzen die Organisatoren wieder auf den zentralen Platz bei Meyers Mühle. „Das ist schon ein ganz besonderes Flair und darüber hinaus in der Vorweihnachtszeit ein echter Hingucker“, erklärt PMG-Eventmanager Roland Averdung in einer Pressemitteilung. Damit rückt der „Eislaufzauber“ räumlich wieder dichter an den Weihnachtsmarkt an, der am zweiten und dritten Adventswochenende auf dem Mühlenplatz stattfindet. Für die gastronomische Versorgung werde der von der Blumenschau im Stadtpark bekannte umgebaute Überseecontainer aufgebaut.



Für den Wettbewerb im Eisstockschießen mit Teams von bis zu vier Personen sind Anmeldungen per E-Mail an eislaufzauber@papenburg-marketing.de möglich. Der Wettbewerb läuft vom 9. bis 13. Dezember, das Finale steigt am 14. Dezember. Zu gewinnen gibt es unter anderem Karten für das NDR-2-Papenburg-Festival am 5. September 2020 und VIP-Tickets für ein Fußball-Bundesligaspiel des SV Werder Bremen. Schulklassen können die Bahn laut PMG vom 9. bis 13. Dezember jeweils von 8 bis 13 Uhr eine Stunde kostenlos nutzen. Auch dafür sind Anmeldungen per E-Mail möglich.

Für alle ist die Bahn jeweils von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Kinder bis fünf Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt, Kinder bis 15 Jahre zahlen 2,50 Euro, ab 16 Jahren werden 3,50 Euro fällig. Schlittschuhe können gegen eine Leihgebühr von 1 Euro an der Bahn geliehen werden. Schlittschuhe mit Zacken sind nach Angaben der PMG nicht gestattet.