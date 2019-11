Papenburg. In Papenburg ist am helllichten Tag und auf offener Straße eine Frau mit Rollator verletzt und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der dreiste Vorfall am Dienstagnachmittag am Hauptkanal. Den Angaben zufolge wurde die Rentnerin von einer weiblichen Person umgestoßen. Anschließend wurde ihr die Geldbörse geraubt.

Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Räuberin flüchtete unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.