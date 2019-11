Papenburg. Am Freitag, 29. November 2019 wird es in der Stadt Papenburg erneut einen größeren Klimastreik geben. Mehrere Aktionsbündnisse rufen zur Teilnahme am inzwischen vierten globalen Klimastreik auf.

Teilnehmen werden Schüler (Fridays for Future) und Erwachsene (People for Future, Parents for Future), aber auch Mitglieder aus Gewerkschaften, Kirchen, Synagogen, Moscheen und Organisationen wie Greenpeace, WWF, NABU, sozialer Ökohof, BUND, Kolping, Amnesty International, ProNatur WOL, ADFC, Agenda 21 - Arbeitskreis „Global denken – lokal handeln“, heißt es in einer Mitteilung. Auch mehrere Parteien, nämlich Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP, CDU, Unabhängiges Bürgerforum Papenburg und Wählergemeinschaften haben zur Teilnahmen aufgerufen. Das Motto des Tages lautet: #AlleFürsKlima - für mehr Klimaschutz und einen radikalen Wandel in der Klimapolitik.



Bereits ab 11 Uhr finden der Mitteilung zufolge Aktionen am Hauptkanal und anderer Stelle im Stadtgebiet statt. Vor Ort stehen Philipp Walker und Hedwig Daute von People for Future für Fragen rund um die Demonstration zur Verfügung. Von 14.45 bis 15 Uhr werden wieder die Kirchenglocken von St. Michael, St. Marien, St. Josef und St. Antonius läuten. Danach beginnt am Rathaus (Hauptkanal rechts 68 – 69) die Demonstration.

"Es ist wichtig, dass sich alle Personen jeden Alters der Demonstration anschließen. Die Politik muss endlich handeln! Und was passiert stattdessen? Die Bundesregierung hat dem 1,5 Grad-Ziel eine Absage erteilt. Das akzeptieren wird nicht!", heißt es in der Ankündigung zur Demonstration. Das Klimapaket der Bundesregierung vom 20. September 2019 nennen die Streikenden "lächerlich", es führe das Land "noch weiter in die Klimakrise".



Der Termin des weltweiten Streiks sei bewusst gewählt: Anfang Dezember treffen sich Politiker aller UN-Staaten auf der Weltklimakonferenz in Madrid, um die Einhaltung der internationalen Klimaziele zu überprüfen.