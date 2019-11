Papenburg. Kunden der „Starken Partner Papenburg“ haben in der Vorweihnachtszeit die Möglichkeit, mehr als 100 Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 25.000 Euro zu gewinnen.

Unter dem Motto „Rubbeln und Gewinnen“ geben die zwölf Einzelhandelsgeschäfte des Netzwerks ab dem 25. November und bis Heiligabend Rubbellose heraus. Verbirgt sich hinter der frei zu rubbelnden Fläche das Logo der „Starken Partner“, bedeutet das einen Sofortgewinn in Form eines Einkaufsgutscheines.

„Dieser ist in all unseren zwölf Mitgliedsbetrieben in den Stadtteilen Aschendorf, Obenende und Untenende einlösbar“, werden Josef Albers (Büro Albers) und Frank Janssen (Raumausstatter Janssen) als Vorsitzende in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Mit der Aktion wolle man das Einkaufserlebnis in Papenburg während der Vorweihnachtszeit noch attraktiver gestalten und den Kunden auf diesem Wege auch etwas für die Treue zurückgeben.



Die „Starken Partner Papenburg“ sind ein vor fünf Jahren ins Leben gerufener Zusammenschluss von zwölf inhabergeführten Unternehmen, die mit gemeinsamen Aktionen und einem einheitlichen Auftritt die Attraktivität des lokalen Handels als Einkaufsziel betonen und steigern möchten. Mit ihrem Slogan „lokal, stark, persönlich“ wollen die Kaufleute nach eigenen Angaben deutlich machen, dass typische Stärken des stationären Handels wie eine persönliche Beratung oder Kompetenz dank jahrzehntelanger Erfahrungen im Vordergrund stehen.

Die Mitglieder des Netzwerkes sind Büro Albers, Modehaus Eiken-Lüken, Buchhandlung Eissing, Betten Gersmann, Raumausstatter Janssen, Knauer & Liebau, Marien-Apotheke, Radwelt Emsland, Reisebüro am Obenende, Foto Rieke, Elektro Rüther und Herrenausstatter Wilkens.