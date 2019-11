Papenburg. Das St.-Lukas-Heim und die Caritas-Werkstätten laden am Samstag, 23. November, und Sonntag, 24. November wieder zu ihrem "Basar der schönen Dinge" in die Tagesbildungsstätte des St.-Lukas-Heims ein.

„Wir bereiten bereits Kräuteröle und Kräutersalze, aber auch selbst gemachte Marmeladen mit Erdbeeren, Pfirsiche oder Weintrauben aus den Gärten mehrerer Kollegen vor“, wird Maria Reiners aus der Schülerwerkstatt Hauswirtschaft in einer Pressemitteilung des St.-Lukas-Heimes zitiert. Auch die beliebten Mehlmischungen für Fladenbrote werden nach ihren Worten von Schülern der Tagesbildungsstätte gemischt.

„Das ist Anerkennung, wenn unsere Gäste bei uns die vielen schönen Dinge käuflich erwerben“, berichtet Lutz Möhle aus der Schülerwerkstatt Werken. Dort sägen, schleifen und montieren Schüler unter fachlicher Begleitung im Team beispielsweise Futterhäuschen, aber auch Holztannenbäumchen, Weihnachtsengel, Eulen und kleine Segelschiffe.

Im Meer geschliffenen Dachziegeln

Gestecke mit im Meer geschliffenen Dachziegeln, ein Adventskalender mit 24 motivierenden Versen und kleine Säckchen mit dem Titel „15 Minuten Auszeit“ gehören zu weiteren Artikeln. Für letzteren haben Schüler in Säckchen eine Kurzgeschichte, eine Kerze und eine Kleinigkeit zum Naschen verpackt.

Im Betrieb für Lohnfertigung (BfL) wurden bereits erste Krippen und Ziermöbel aus alten Paletten gefertigt. Fester Bestandteil des Basars der schönen Dinge sind immer auch die Handarbeiten aus der Werkstatt von Anna-Maria Bamming. Beanie-Mützen und Loopschals, aber auch Rucksäcke in verschiedenen Größen gehören dazu.

Ein Stück Anerkennung für die Arbeit

„Ein Besuch lohnt sich, denn einerseits werden viele aktuelle Sachen angeboten, andererseits wird mit dem ein oder anderen Kauf auch ein Stück Anerkennung für die Arbeit gegeben“, so Heinz-Bernhard Mäsker, Leiter des St.-Lukas-Heimes. Er betont, dass die Arbeit für Menschen mit und ohne Förderbedarf gleichermaßen ein wichtiger Bestandteil für die gesellschaftliche Teilhabe sei.

Der "Basar der schönen Dinge" hat im Lukas-Heim eine lange Tradition und geht auf die Anfänge der Einrichtung im Jahr 1967 zurück. Schon kurze Zeit später gab es eine erste Weihnachtsausstellung. Ziel war es damals, zu demonstrieren, welches Potential mit fachlicher Begleitung freigesetzt werden kann. Inzwischen hat sich beim Basar etabliert, das samstags der Verkauf im Mittelpunkt steht. Der Sonntag hingegen gilt stärker als Tag der Begegnung und des Austausches.

Basar an zwei Tagen geöffnet

Der Basar ist am Samstag, 23. November, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 14 bis 17 Uhr in der Tagesbildungsstätte, Kleiststraße 87, geöffnet. Parkmöglichkeiten gibt es an der Heinrich-von-Kleist-Schule.