An der Einmündung der Wellingtonstraße auf die Emdener Straße in Aschendorf kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Aschendorf. An der Einmündung der Wellingtonstraße in die Emdener Straße in Aschendorf hat sich am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein 19 Jahre alter Aschendorfer schwer verletzt.