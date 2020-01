Papenburg. Vor 25 Jahren, am 8. Januar 1995, hat die Polizei das Hüttendorf "Anatopia" auf dem Gebiet des heutigen ATP-Prüfgeländes geräumt. Vorausgegangen war ein dreieinhalb Jahre lang andauernder Protest gegen das Bauprojekt.

Als am Sonntagmorgen bei klirrender Kälte rund 350 Polizisten sowie Spezialbagger und Planierraupen anrücken, um das Dorf dem Erdboden gleichzumachen, haben seine Bewohner das Gebiet bereits über Nacht verlassen. Auslöser des plötzlichen Großeinsatzes ist eine Straßenschlacht am Vortag zwischen militanten Gegnern der damaligen Mercedes-Teststrecke und der Polizei. "Anatopia", in dem zeitweise bis zu 100 Menschen lebten, besteht aus rund 20 selbstgezimmerten Hütten und ausrangierten Bauwagen. Dreieinhalb Jahre nach seiner Entstehung ist es binnen kurzer Zeit Geschichte. Gut drei Jahre später geht das seinerzeit stark umstrittene Prüfgelände in Betrieb.

"Sie wollten ein Zeichen gegen die sinnlose Umweltzerstörung im Moor setzen", fasst Michael Rensen die Motivation der jungen Aktivisten von damals ein Vierteljahrhundert später im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen. Rensen war laut eigenen Aussagen damals einer der wenigen Papenburger, die sich aktiv gegen die Teststrecke eingesetzt hatten. "Wir waren nur eine Handvoll junger Papenburger, die das Hüttendorf über einen längeren Zeitraum unterstützt haben", berichtet Rensen, der heute als Redakteur für verschiedene Magazine, unter anderem in Sachen Klimaschutz, in Dortmund arbeitet.



Gewohnt habe er in dem Hüttendorf nie, wie Rensen betont. Doch er habe in engem Kontakt mit den Bewohnern gestanden und regelmäßig Besuche abgestattet. Die hatten sich im Moor provisorisch eingerichtet. "Die Hütten waren einfach, die Winter eine Herausforderung", berichtet der ehemalige Papenburger. Doch die Aktivisten, von denen der Großteil nicht aus der Region stammte, hätten den widrigen Umständen getrotzt. "Wir hatten ein gemeinsames Ziel: die Teststrecke zu verhindern", so der Redakteur.

Nächte am Lagerfeuer

Der Zusammenhalt und die Atmosphäre im Dorf seien gut gewesen. Die Bewohner hatten seinen Angaben zufolge versucht, mithilfe der selbst aufgebauten Strukturen ein herrschaftsfreies Leben zu führen. Deshalb der Name "Anatopia": Er setzt sich aus den Wörtern Anarchie und Utopie zusammen. Zudem seien sie äußerst engagiert gewesen, wie Rensen erzählt. Noch heute schwärmt er von den Aufenthalten dort. "Unvergessen bleiben die langen Nächte am Lagerfeuer unter sternenklarem Himmel und die herbstlichen Sonnenaufgänge im Nebel."

Das Verhältnis zwischen den Bewohnern und der Politik sei angespannt gewesen, erinnert sich Gottfried Sandmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Er war zum damaligen Zeitpunkt für die Grünen Ratsherr im Papenburger Stadtrat. Die Grünen waren damals erstmals an einer niedersächsischen Landesregierung beteiligt und hätten die Teststrecke maßgeblich mit auf den Weg gebracht, berichtet Sandmann. Möglich sei das gewesen, da das Moor kein Privat-, sondern Landesbesitz gewesen sei. Zudem hätten die Grünen ihrem Koalitionspartner SPD nicht vor den Kopf stoßen wollen, meint Sandmann.

Wenig Unterstützung

Trotzdem seien die "Anatopia"-Bewohner auf die Grünen angewiesen gewesen, da sie an politischen Prozessen mitgewirkt hatten. Zum damaligen Zeitpunkt habe es in Papenburg außer den Grünen nur die Biologische Schutzgemeinschaft gegeben, die sich aktiv für die Umwelt einsetzten.

Rensen bezeichnet die Hilfsbereitschaft der Papenburger gegenüber den Aktivisten als verhalten. "Hilfe gab es lediglich von einigen Grünen, Pastor Gerrit Weusthof und teilweise von der Universität Oldenburg."

Die Papenburger hätten damals wenig Interesse für die Grünen und das Protestlager gehabt, bestätigt auch Sandmann. "Was die Teststrecke betrifft, war die Bevölkerung gleichgültig gestimmt", so der frühere Grünen-Ratsherr. Die Menschen seien damals ziemlich konservativ eingestellt gewesen, erinnert er sich. "Die Leute sahen nur die Arbeitsplätze, die Mercedes in Aussicht gestellt hatte, die dann natürlich nicht im erhofften Umfang kamen", meint Rensen.

"Die Elektromobilität braucht solche Teststrecken"

Bürgermeister in Papenburg war damals Heinrich Hövelmann (CDU), heute Ehrenbürgermeister der Fehnstadt. Er habe die Teststrecke initiiert und Mercedes das Gelände zum Kauf angeboten, berichtet der 80-Jährige. Dass der Bau der Teststrecke der Natur unnötig geschadet habe, hält er für übertrieben. "Auf 80 Prozent der Fläche wuchs kein grüner Halm", sagt Hövelmann heute. Mit den Bewohnern des Hüttendorfs habe er keinen direkten Kontakt gehabt. "Die konnte man sowieso nicht bekehren", meint Hövelmann. Heute würde er genauso handeln und stellt zudem fest: "Die Elektromobilität braucht solche Teststrecken."

In einer Sitzung am 6. Oktober 1994 mit tumultartigem Verlauf hatte der Stadtrat letztlich den Bau der Teststrecke und die Räumung des Hüttendorfes beschlossen.

Die Grünen hätten dort als einzige Fraktion gegen den Beschluss gestimmt, betont Sandmann. Nach dem Beschluss störten Teststreckengegner, darunter auch Rensen, die Sitzung, woraufhin die Polizei eingriff. Rund 50 Protestierende besetzten den Saal, warfen Farbbeutel und stahlen die Sitzungsglocke. Das alles half jedoch nicht mehr, die Teststrecke zu verhindern.

Zur Sache Zahlen, Daten, Fakten zum Prüfgelände Die ATP Automotive Testing Papenburg GmbH betreibt nach eigenen Angaben eines der weltweit größten herstellerunabhängigen Automobil-Prüfgelände für Personen- und Nutzfahrzeuge. Hauptnutzerin und Eigentümerin des 780 Hektar großen und für 160 Millionen Euro hergerichteten Geländes ist die Daimler AG. Außer ihr werden etwa 300 Kunden pro Jahr registriert. Für die Strecke wurden etwa 3,5 Millionen Kubikmeter Torf abgebaut. Das Straßennetz ist insgesamt 75 Kilometer lang, rund 900.000 Tonnen Asphalt wurden verbaut. Als Teststrecken stehen unter anderem ein Hochgeschwindigkeitsoval, ein Nasshandlingkurs, Schrägfahrbahnen, ein Dauerlaufkurs und eine Schlechtwegstrecke zur Verfügung. Die Entscheidung für den Standort fiel im Jahr 1991, vier Jahre später wurde mit dem Bau begonnen. Der Testbetrieb startete 1997. Vor acht Jahren wurde der Ovalrundkurs umgebaut, im selben Jahr ein neues Sicherheitskonzept eingeführt. Zuvor hatte es zwei Unfälle mit Todesfolge gegeben. gs

