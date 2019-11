Papenburg. Kurz vor ihrer Ermordung durch die Nationalsozialisten wog sie nur noch 42 Kilo. Den Lebens- und Leidensweg ihrer Großmutter aus Papenburg hat die Künstlerin Hannah Bischof aufgearbeitet. Die Ergebnisse sind in einer Ausstellung in der Galerie der Kunstschule Zinnober im Forum Alte Werft zu sehen.

