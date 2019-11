Knappes Rennen bei Lesewettbewerb am Mariengymnasium in Papenburg CC-Editor öffnen

Schülerin Nina Wendt (Mitte) darf sich über den ersten Platz des Vorlesewettbewerbes am Mariengymnasium in Papenburg freuen. Foto: Talea Norda

Papenburg. Im Rahmen des „Tag des Vorlesens“ am Mariengymnasium in Papenburg hat die Schule ihre beste Vorleserin gewählt. In zwei Durchgängen konnten die Klassensieger der sechsten Klassen ihr Talent beweisen.