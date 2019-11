Papenburg. Ein dauerhaftes Volleyballfeld im Papenburger Stadtpark – diesen Wunsch hegt die Stadtratsfraktion der Grünen. Bei der Verwaltung stößt das Ansinnen jedoch nicht auf Gegenliebe. Sie empfiehlt der Politik, einen entsprechenden Antrag der Grünen abzulehnen – aus mehreren Gründen.

