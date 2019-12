Papenburg. An verschiedenen Workshops, Vorträgen und Besichtigungen zum Thema „Ich –Du –Wir“ konnten die Schüler der Heinrich-von-Kleist-Schule in Papenburg während der Schul-Projekttage teilnehmen.

Schwerpunktmäßig ging es laut einer Mitteilung der Schule bei den Projekten darum, dass die Schüler Teamfähigkeit lernen, aber auch ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen kennenlernen. So organisierte Sozialpädagogin Alena Bauer gemeinsam mit den Lehrern Workshops zu den Themen Gesundheitsverhalten und Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie verschiedene Sportangebote. Dazu lud die Schule verschiedene Kooperationspartner aus Papenburg und Umgebung ein, die die Projekttage unterstützten.

So führte beispielsweise ein Fitnessstudio mit den Schülern des Jahrgangs 6 den Workshop „Wir in Bewegung“ durch. Die Polizei Papenburg informierte die Kinder in einem Projekt über Sexualprävention, Teamtraining und Zivilcourage. Auch außerhalb des Schulgeländes fanden Projekte statt: Ein mulmiges Gefühl durften die Schüler der Jahrgänge 8 und 10 sicherlich während einer Besichtigung der Jugendarrestanstalt in Emden gehabt haben. In einem anderen Projekt fertigte das JUZ in Papenburg gemeinsam mit den Schülern eine fotografische Darstellung einer Schulordnung an.

Des Weiteren gestalteten Muttersprachler gemeinsam mit Schülern, die zur Zeit Deutsch lernen, im Rahmen des Projektes „Spielend sprechen lernen“ Lernspiele und probierten diese gleich aus. Das „Highlight“ der Projekttage war laut der Mitteilung ein großer „Menschenkicker“, der von den Jugendlichen gebaut und in der Aula aufgestellt wurde. Abgerundet wurden die Projekttage durch Workshops zum Thema „Bewegte Schule“ und „Eat Smart“.